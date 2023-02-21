Чиж Анна Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1901
Дата смертиОколо 1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.05.1938
Дочь: Миронова Зоя Андреевна
Отец ребёнка: Филипович Андрей Францевич
Климовичи, Климовичский район, Могилёвская область
Деревня Александровка. Сейчас ур.Александровка 53.465598, 31.791312
Смерть
Около 1983
Калуга, город Калуга, Калужская область