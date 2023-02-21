Чиж Анна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиж Анна Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1901

Дата смерти

Около 1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.05.1938

Дочь: Миронова Зоя Андреевна

Отец ребёнка: Филипович Андрей Францевич

Климовичи, Климовичский район, Могилёвская область
Деревня Александровка. Сейчас ур.Александровка 53.465598, 31.791312
Смерть
Около 1983
Калуга, город Калуга, Калужская область
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