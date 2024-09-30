Райккерус (Ряхмёнен) Катарина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Райккерус (Ряхмёнен) Катарина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1864

Муж: Райккерус Матвей Петрович

Рождение ребёнка
27.01.1866

Сын: Райккерус Петр Матвеевич

Отец ребёнка: Райккерус Матвей Петрович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.05.1879

Дочь: Виролайнен (Райккерус) Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Райккерус Матвей Петрович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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