Райккерус (Ряхмёнен) Катарина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1864
Рождение ребёнка
27.01.1866
Отец ребёнка: Райккерус Матвей Петрович
Рождение ребёнка
26.05.1879
Дочь: Виролайнен (Райккерус) Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Райккерус Матвей Петрович
Смерть
Неизвестно