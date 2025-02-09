Горбачёва (Трофимова) Капитолина 17.03.1943 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горбачёва (Трофимова) Капитолина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1943

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1943

Отец: Трофимов Дмитрий

Мать: (Покраснетьева) Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбачёв Николай Иванович

Рождение ребёнка
1970

Дочь: Горбачёва (Горбачёва) Галина Николаевна

Отец ребёнка: Горбачёв Николай Иванович

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1980

Дочь: Потапова (Горбачёва) Юлия

Отец ребёнка: Горбачёв Николай Иванович

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область

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