Горбачёва (Трофимова) Капитолина
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1943
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1943
Отец: Трофимов Дмитрий
Мать: (Покраснетьева) Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1970
Дочь: Горбачёва (Горбачёва) Галина Николаевна
Отец ребёнка: Горбачёв Николай Иванович
Рождение ребёнка
1980
Дочь: Потапова (Горбачёва) Юлия
Отец ребёнка: Горбачёв Николай Иванович