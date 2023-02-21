Михельсон Николай (Карл) Юрьевич
Место рожденияShloss Oberpahlen
Дата рождения01.01.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1877
Отец: Mihkelson Jurri
Мать: Mihkelson An
Shloss Oberpahlen
Бракосочетание
01.01.1902
Рождение ребёнка
16.03.1905 ст.
Сын: Михельсон Александр Николаевич
Мать ребёнка: Михельсон Прасковья Андреевна
Барабинск, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.12.1906
Дочь: Советкина Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Михельсон Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
04.11.1908 ст.
Дочь: Михельсон Прасковья Николаевна
Мать ребёнка: Михельсон Прасковья Андреевна
Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно