Михельсон Николай (Карл) Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михельсон Николай (Карл) Юрьевич

Место рождения

Shloss Oberpahlen

Дата рождения

01.01.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1877

Отец: Mihkelson Jurri

Мать: Mihkelson An

Shloss Oberpahlen
Бракосочетание
01.01.1902

Жена: Михельсон Прасковья Андреевна

Мошнино, Каинский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
16.03.1905 ст.

Сын: Михельсон Александр Николаевич

Мать ребёнка: Михельсон Прасковья Андреевна

Барабинск, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.12.1906

Дочь: Советкина Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Михельсон Прасковья Андреевна

Мошнино, Каинский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
04.11.1908 ст.

Дочь: Михельсон Прасковья Николаевна

Мать ребёнка: Михельсон Прасковья Андреевна

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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