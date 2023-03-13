Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Леонтий Ивановъ
Мать: Софья Фомина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Оксинья Афонасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Вязовцева) Матрена
Рождение ребёнка
1775
Сын: Иванъ
Мать ребёнка: Оксинья Афонасьева
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: (Вязовцева) Матрена
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Домна
Мать ребёнка: (Вязовцева) Матрена