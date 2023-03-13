Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Пол

Мужской

Отец

1710 г.р.

Мать

1712 г.р.

Жена

1770 г.р.
1748 г.р.

Дети

1775 г.р.
1790 г.р.
1794 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Леонтий Ивановъ

Мать: Софья Фомина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оксинья Афонасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Вязовцева) Матрена

Рождение ребёнка
1775

Сын: Иванъ

Мать ребёнка: Оксинья Афонасьева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: (Вязовцева) Матрена

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Домна

Мать ребёнка: (Вязовцева) Матрена

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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