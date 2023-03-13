Софья Фомина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Василий
Отец ребёнка: Леонтий Ивановъ
Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1741
Сын: Леонтий
Отец ребёнка: Леонтий Ивановъ
Рождение ребёнка
1747
Сын: Кузьма
Отец ребёнка: Леонтий Ивановъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леонтий Ивановъ