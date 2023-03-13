Софья Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСофья Фомина

Софья Фомина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1710 г.р.

Дети

1735 г.р.
1741 г.р.
1747 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Василий

Отец ребёнка: Леонтий Ивановъ

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Леонтий

Отец ребёнка: Леонтий Ивановъ

Рождение ребёнка
1747

Сын: Кузьма

Отец ребёнка: Леонтий Ивановъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтий Ивановъ

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