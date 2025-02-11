Матвеева (Гобузова) Татьяна Григорьевна
женский, родилась 02.01.1921, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 15.04.2007, Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
ОтецГобузов Григорий ОсиповичНеизвестно г.р.
МатьГобузова (Щербакова) Мария МаркеловнаНеизвестно г.р.
Дети
Матвеев Владимир Григорьевич30.07.1947 г.р.
Матвеев Николай Григорьевич20.06.1952 г.р.
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Рождение
02.01.1921
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.07.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матвеев Св. Выд. 7.12.55 И 29.11.36. Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
30.07.1947
Сын: Матвеев Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Матвеев Св. Выд. 7.12.55 И 29.11.36. Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
29.01.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матвеев Св. Выд. 7.12.55 И 29.11.36. Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
20.06.1952
Сын: Матвеев Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Матвеев Св. Выд. 7.12.55 И 29.11.36. Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
14.10.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матвеев Св. Выд. 7.12.55 И 29.11.36. Григорий Алексеевич
Смерть
15.04.2007
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область