Матвеева (Гобузова) Татьяна Григорьевна 02.01.1921 — найти родственников по фамилии на Familio

Матвеева (Гобузова) Татьяна Григорьевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 02.01.1921, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 15.04.2007, Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область

Отец
Гобузов Григорий ОсиповичНеизвестно г.р.
Мать
Гобузова (Щербакова) Мария МаркеловнаНеизвестно г.р.
Дети
Матвеев Владимир Григорьевич30.07.1947 г.р.
Матвеев Николай Григорьевич20.06.1952 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1921

Отец: Гобузов Григорий Осипович

Мать: Гобузова (Щербакова) Мария Маркеловна

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
13.07.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матвеев Св. Выд. 7.12.55 И 29.11.36. Григорий Алексеевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
30.07.1947

Сын: Матвеев Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Матвеев Св. Выд. 7.12.55 И 29.11.36. Григорий Алексеевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
29.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матвеев Св. Выд. 7.12.55 И 29.11.36. Григорий Алексеевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
20.06.1952

Сын: Матвеев Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Матвеев Св. Выд. 7.12.55 И 29.11.36. Григорий Алексеевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
14.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матвеев Св. Выд. 7.12.55 И 29.11.36. Григорий Алексеевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
15.04.2007
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область

Похороны
Неизвестно
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область

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