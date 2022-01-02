Gosztowtowa (Chomichowska) Juliona Anna Maryanna
Место рожденияUžpurviai, Pociuneliu rkb, Baisiogalos parapija, Radviliškio rajono savivaldybė, Šiaulių apskritis, Lithuania
Дата рождения1777
Дата смерти26.01.1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Gosztowt Tomasz
Рождение ребёнка
26.06.1802
Сын: Gosztowt Jan Piotr
Отец ребёнка: Gosztowt Tomasz
Рождение ребёнка
30.05.1804
Дочь: Gosztowt Regina Anna
Отец ребёнка: Gosztowt Tomasz
Рождение ребёнка
30.06.1808
Сын: Gosztowt Józef Elias
Отец ребёнка: Gosztowt Tomasz
Рождение ребёнка
10.08.1809
Сын: Gasztowt Maurycy Wawrzyniec
Отец ребёнка: Gosztowt Tomasz
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Gosztowtowna Dominika
Отец ребёнка: Gosztowt Tomasz