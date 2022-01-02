Gosztowtowa (Chomichowska) Juliona Anna Maryanna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gosztowtowa (Chomichowska) Juliona Anna Maryanna

Место рождения

Užpurviai, Pociuneliu rkb, Baisiogalos parapija, Radviliškio rajono savivaldybė, Šiaulių apskritis, Lithuania

Дата рождения

1777

Дата смерти

26.01.1831

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Gosztowt Tomasz

Рождение ребёнка
26.06.1802

Сын: Gosztowt Jan Piotr

Отец ребёнка: Gosztowt Tomasz

Рождение ребёнка
30.05.1804

Дочь: Gosztowt Regina Anna

Отец ребёнка: Gosztowt Tomasz

Рождение ребёнка
30.06.1808

Сын: Gosztowt Józef Elias

Отец ребёнка: Gosztowt Tomasz

Рождение ребёнка
10.08.1809

Сын: Gasztowt Maurycy Wawrzyniec

Отец ребёнка: Gosztowt Tomasz

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Gosztowtowna Dominika

Отец ребёнка: Gosztowt Tomasz

Смерть
26.01.1831

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