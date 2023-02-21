Салимзян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салимзян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Мухибзямал Дяминова

Отец ребёнка: Дямин Мухаметдаминов

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1833

Сын: Мухаметзян Дяминов

Отец ребёнка: Дямин Мухаметдаминов

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Махубзямал Дяминова

Отец ребёнка: Дямин Мухаметдаминов

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1838

Сын: Ахметзян Дяминов

Отец ребёнка: Дямин Мухаметдаминов

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дямин Мухаметдаминов

Место жительства
Неизвестно
Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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