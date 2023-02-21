Салимзян
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Мухибзямал Дяминова
Отец ребёнка: Дямин Мухаметдаминов
Рождение ребёнка
1833
Сын: Мухаметзян Дяминов
Отец ребёнка: Дямин Мухаметдаминов
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Махубзямал Дяминова
Отец ребёнка: Дямин Мухаметдаминов
Рождение ребёнка
1838
Сын: Ахметзян Дяминов
Отец ребёнка: Дямин Мухаметдаминов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дямин Мухаметдаминов
Место жительства
Неизвестно