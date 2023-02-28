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Дямин Мухаметдаминов

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Место рождения

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1809

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Мухаметдамин Мамедалиев

Мать: не указана

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Мухибзямал Дяминова

Мать ребёнка: Салимзян

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1833

Сын: Мухаметзян Дяминов

Мать ребёнка: Салимзян

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Махубзямал Дяминова

Мать ребёнка: Салимзян

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1838

Сын: Ахметзян Дяминов

Мать ребёнка: Салимзян

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1848
Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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