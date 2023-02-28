Дямин Мухаметдаминов
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Мухаметдамин Мамедалиев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Мухибзямал Дяминова
Мать ребёнка: Салимзян
Рождение ребёнка
1833
Сын: Мухаметзян Дяминов
Мать ребёнка: Салимзян
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Махубзямал Дяминова
Мать ребёнка: Салимзян
Рождение ребёнка
1838
Сын: Ахметзян Дяминов
Мать ребёнка: Салимзян
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1848