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Ульянов Николай Яковлевич

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Место рождения

Воейково, Милославский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

07.11.1923

Дата смерти

19.02.1991

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1923

Отец: Ульянов Яков Сергеевич

Мать: Полетова Наталья Петровна

Воейково, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульянова Мария Прокофьевна

Воейково, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Работа или профессия
Неизвестно
Заболотов МТС бригадир (тракторист)
Военная служба
17.01.1942
Воейково, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Место призыва Милославский РВК ефрейтор, 179 арм. заград. отряд
Военная награда
29.04.1944
Медаль "за отвагу"
Рождение ребёнка
01.01.1949

Сын: Ульянов Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Ульянова Мария Прокофьевна

Рождение ребёнка
09.09.1951

Дочь: Ульянова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Ульянова Мария Прокофьевна

Воейково, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Военная награда
06.11.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
19.02.1991
Воейково, Милославский муниципальный район, Рязанская область

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