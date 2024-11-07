Ульянов Николай Яковлевич
Место рождения
Дата рождения07.11.1923
Дата смерти19.02.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1923
Отец: Ульянов Яков Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Заболотов МТС бригадир (тракторист)
Военная служба
17.01.1942
Место призыва Милославский РВК ефрейтор, 179 арм. заград. отряд
Военная награда
29.04.1944
Медаль "за отвагу"
Рождение ребёнка
01.01.1949
Сын: Ульянов Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Ульянова Мария Прокофьевна
Рождение ребёнка
09.09.1951
Дочь: Ульянова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Ульянова Мария Прокофьевна
Военная награда
06.11.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
19.02.1991