Усов Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Усова) Клавдия Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1906
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1906
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно