Усов Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усов Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Усова) Клавдия Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усов Дмитрий Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1906

Сын: Усов Василий Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Усов Александр Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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