(Robles) Rebecca — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Robles) Rebecca

(Robles) Rebecca

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1865

Дата смерти

21.03.1868

Пол

Женский

Отец

1827 г.р.

Мать

1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1865

Отец: Robles Joseph

Мать: Robles Naatje

Смерть
21.03.1868
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close