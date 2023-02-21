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(Robles) Rebecca
(Robles) Rebecca
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.07.1865
Дата смерти
21.03.1868
Пол
Женский
Отец
Robles Joseph
1827 г.р.
Мать
Robles (Naar) Naatje
1832 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1865
Отец:
Robles Joseph
Мать:
Robles Naatje
Смерть
21.03.1868
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