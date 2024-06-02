Чернова (Каликина) Прасковья (Параскева) Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
Восприемник
07.11.1910
В этот день стала крёстной дочери жителя села Верх-Чик, крестьянина Заозёрнова Филиппа Фроловича и жены его Заозёрновой Дарьи Марковны, Александре. Крещение проходило в церкви имени Петра Афонского. К... Показать все
Восприемник
03.06.1911
В этот день стала крёстной дочери жителя села Верх-Чик, крестьянина Лушникова Спиридона Алексеевича и жены его Лушниковой Акилины Георгиевны, Марие. Крещение проходило в церкви имени Петра Афонского. ... Показать все
Восприемник
28.12.1911
В этот день стала крёстной дочери жителя села Верх-Чик, крестьянина Каликина Аверьяна Ивановича (родной брат) и жены его Каликиной Евдокии Петровны, Евгение (родная племянница). Крещение проходило в ц... Показать все
Восприемник
31.07.1915
В этот день стала крёстной сыну жителя села Верх-Чик, крестьянина Текутьева Николая Дмитриевича и жены его Текутьевой Степаниды Дмитриевны (двоюродная сестра), Николаю (двоюродный племянник). Крещение... Показать все
Бракосочетание
07.11.1918
Венчание проходило в церкви имени Петра Афонского. Венчал священник Иван Туголуков. Поручители по жениху - жители села Верх-Чик, граждане Никита Тимофеевич Каликин (троюродный племянник невесты) и Анд... Показать все
Смерть
Неизвестно