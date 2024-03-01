Фурашева Наталья Ионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Фурашева) Татьяна
Отец ребёнка: Фурашев Василий Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Лончакова (Фурашева) Александра
Отец ребёнка: Фурашев Василий Герасимович
Смерть
1957