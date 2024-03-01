Фурашева Наталья Ионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурашева Наталья Ионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Фурашева) Татьяна

Отец ребёнка: Фурашев Василий Герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фурашев Василий Герасимович

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Лончакова (Фурашева) Александра

Отец ребёнка: Фурашев Василий Герасимович

Смерть
1957

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