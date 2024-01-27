(Бучнева Buchnev) Прасковья Praskovia Алимовна Alimovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бучнева Buchnev) Прасковья Praskovia Алимовна Alimovna

Место рождения

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия

Дата рождения

1858

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Бучнев Buchnoff Алимпий Алексеевич

Мать: Бучнева Акулина Koolena

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Рождение ребёнка
20.02.1877

Сын: Коновалов Conovaloff Лукьян Lukian Иванович Ivanovich

Отец ребёнка: Коновалов Иван Ivan Афанасьевич Afanaseevich

Novo-Selim, Kars, Russia (or Fundahla)
Смерть
1933
Possibly in Arizona or California, USA
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