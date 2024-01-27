(Бучнева Buchnev) Прасковья Praskovia Алимовна Alimovna
Место рожденияАзербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Дата рождения1858
Дата смерти1933
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Рождение ребёнка
20.02.1877
Сын: Коновалов Conovaloff Лукьян Lukian Иванович Ivanovich
Отец ребёнка: Коновалов Иван Ivan Афанасьевич Afanaseevich
Novo-Selim, Kars, Russia (or Fundahla)
Смерть
1933
Possibly in Arizona or California, USA