В Дорофеевке Сырысев Максим Аверьянов 1850 — найти родственников по фамилии на Familio

В Дорофеевке Сырысев Максим Аверьянов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1850, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

умер Неизвестно

Отец
Аверьян Ермолаев1817 г.р.
Мать
Василиса Васильева1816 г.р.
Супруги
Сырысева Евдокия КондратьеваДо 1853 г.р.
Дети
(Сырысева) Екатерина Максимова17.11.1871 г.р.
(Сырысева) Ксения Максимова18.01.1874 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Аверьян Ермолаев

Мать: Василиса Васильева

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сырысева Евдокия Кондратьева

Место жительства
1850
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

27

Место жительства
1858
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

27

Рождение ребёнка
17.11.1871

Дочь: (Сырысева) Екатерина Максимова

Мать ребёнка: Сырысева Евдокия Кондратьева

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
18.01.1874

Дочь: (Сырысева) Ксения Максимова

Мать ребёнка: Сырысева Евдокия Кондратьева

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
18.01.1876

Сын: Сырысев Григорий Максимов

Мать ребёнка: Сырысева Евдокия Кондратьева

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.