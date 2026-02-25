В Дорофеевке Сырысев Максим Аверьянов
мужской, родился 1850, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
умер Неизвестно
ОтецАверьян Ермолаев1817 г.р.
МатьВасилиса Васильева1816 г.р.
Супруги
Сырысева Евдокия КондратьеваДо 1853 г.р.
Дети
(Сырысева) Екатерина Максимова17.11.1871 г.р.
(Сырысева) Ксения Максимова18.01.1874 г.р.Показать еще 1
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Рождение
1850
Отец: Аверьян Ермолаев
Мать: Василиса Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
17.11.1871
Дочь: (Сырысева) Екатерина Максимова
Мать ребёнка: Сырысева Евдокия Кондратьева
Рождение ребёнка
18.01.1874
Дочь: (Сырысева) Ксения Максимова
Мать ребёнка: Сырысева Евдокия Кондратьева
Рождение ребёнка
18.01.1876
Сын: Сырысев Григорий Максимов
Мать ребёнка: Сырысева Евдокия Кондратьева
Смерть
Неизвестно