Сапожников Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСапожников Сергей

Сапожников Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сапожникова Аниса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сапожникова Аниса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сапожникова Аниса

Рождение ребёнка
08.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сапожникова Аниса

Смерть
Неизвестно

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