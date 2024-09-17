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(Носкова) Александра Васильевна

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

24.04.1907

Дата смерти

25.04.1907

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1855 г.р.

Мать

Вычислено 1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1907

Отец: Носков Василий Николаевич

Мать: Носкова Евдокия Дмитриевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1907 год
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Неизвестно
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1907 год | 8
Смерть
25.04.1907
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1907 год | 8

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