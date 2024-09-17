(Носкова) Александра Васильевна
Место рождения
Дата рождения24.04.1907
Дата смерти25.04.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1907
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1907 год
Место жительства
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1907 год | 8
Смерть
25.04.1907
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1907 год | 8