Скоробогатько Татьяна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скоробогатько Татьяна Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1890 ст.

Сын: Скоробогатько Пётр Петрович

Отец ребёнка: Скоробогатько Пётр Кондратьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.12.1910 ст.

Сын: Скоробогатько Савва Петрович

Отец ребёнка: Скоробогатько Пётр Кондратьевич

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скоробогатько Пётр Кондратьевич

Смерть
Неизвестно
Покровское, Чернігівська область
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