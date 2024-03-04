Скоробогатько Татьяна Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.08.1890 ст.
Сын: Скоробогатько Пётр Петрович
Отец ребёнка: Скоробогатько Пётр Кондратьевич
Рождение ребёнка
04.12.1910 ст.
Сын: Скоробогатько Савва Петрович
Отец ребёнка: Скоробогатько Пётр Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно