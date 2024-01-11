Семижон Сергей Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семижон Сергей Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1960

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Кухто) Тамара Константиновна

Рождение ребёнка
01.06.1985

Сын: Семижон Александр Сергеевич

Мать ребёнка: (Кухто) Тамара Константиновна

Рождение ребёнка
04.04.1987

Дочь: (Семижон) Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: (Кухто) Тамара Константиновна

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