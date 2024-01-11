Семижон Сергей Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.06.1985
Сын: Семижон Александр Сергеевич
Мать ребёнка: (Кухто) Тамара Константиновна
Рождение ребёнка
04.04.1987
Дочь: (Семижон) Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: (Кухто) Тамара Константиновна