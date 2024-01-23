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Завадская Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1976

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1976

Отец: Циганок Николай

Мать: Циганок Лидия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Завадский Андрей Болеславович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Завадская Полина Андреевна

Отец ребёнка: Завадский Андрей Болеславович

Рождение ребёнка
29.01.2000

Дочь: Завадская Карина Андреевна

Отец ребёнка: Завадский Андрей Болеславович

Рождение ребёнка
02.07.2013

Сын: Завадский Павел Андреевич

Отец ребёнка: Завадский Андрей Болеславович

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