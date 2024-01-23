Завадская Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1976
Отец: Циганок Николай
Мать: Циганок Лидия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Завадская Полина Андреевна
Отец ребёнка: Завадский Андрей Болеславович
Рождение ребёнка
29.01.2000
Дочь: Завадская Карина Андреевна
Отец ребёнка: Завадский Андрей Болеславович
Рождение ребёнка
02.07.2013
Сын: Завадский Павел Андреевич
Отец ребёнка: Завадский Андрей Болеславович