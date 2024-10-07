Поздеев Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Поздеев Иван Кириллович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Поздеева Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1745
Дочь: (Поздеева) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Поздеева Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1745
Сын: Поздеев Никифор Алексеевич
Мать ребёнка: Поздеева Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Едовина (Поздеева) Марина Алексеевна
Мать ребёнка: Поздеева Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно