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Поздеев Алексей Иванович

Место рождения

Олюбинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Поздеев Иван Кириллович

Мать: не указана

Олюбинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Олюбинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поздеева Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1745

Дочь: (Поздеева) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Поздеева Анна Михайловна

Олюбинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Поздеев Никифор Алексеевич

Мать ребёнка: Поздеева Анна Михайловна

Олюбинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Едовина (Поздеева) Марина Алексеевна

Мать ребёнка: Поздеева Анна Михайловна

Олюбинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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