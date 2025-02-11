Прасковья Ивановна
женский, родилась 1815, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Супруги
Семен Рекрут В 1840 Г Григорьев1814 г.р.
Дети
(Сорокин) Юртаев Кр. 28.01.1857 Федор Семенов10.02.1830 г.р.
Иван Семенов1835 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
13.07.1827
Рождение ребёнка
10.02.1830
Сын: (Сорокин) Юртаев Кр. 28.01.1857 Федор Семенов
Отец ребёнка: Семен Рекрут В 1840 Г Григорьев
Место жительства
1835
Рождение ребёнка
1835
Сын: Иван Семенов
Отец ребёнка: Семен Рекрут В 1840 Г Григорьев
Смерть
Неизвестно