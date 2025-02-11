Прасковья Ивановна 1815 — найти родственников по фамилии на Familio

Прасковья Ивановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1815, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Супруги
Семен Рекрут В 1840 Г Григорьев1814 г.р.
Дети
(Сорокин) Юртаев Кр. 28.01.1857 Федор Семенов10.02.1830 г.р.
Иван Семенов1835 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
13.07.1827

Муж: Семен Рекрут В 1840 Г Григорьев

Рождение ребёнка
10.02.1830

Сын: (Сорокин) Юртаев Кр. 28.01.1857 Федор Семенов

Отец ребёнка: Семен Рекрут В 1840 Г Григорьев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

2

Рождение ребёнка
1835

Сын: Иван Семенов

Отец ребёнка: Семен Рекрут В 1840 Г Григорьев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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