Горемыкин Афанасий Дементьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоремыкин Афанасий Дементьевич

Горемыкин Афанасий Дементьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шапкина (Горемыкина) Ефимия Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горемыкина Ефимия Федотовна

Рождение ребёнка
1787 или 1791

Сын: Горемыкин Степан Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1789 или 1798

Сын: Горемыкин Фока Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Горемыкин Алексей Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Горемыкин Фрол Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 23.07.1811

Дочь: Горемыкина (Горемыкина) Мария Афанасьевна

Мать ребёнка: Горемыкина Ефимия Федотовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.