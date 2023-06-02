Горемыкин Афанасий Дементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шапкина (Горемыкина) Ефимия Афанасьевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1787 или 1791
Сын: Горемыкин Степан Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1789 или 1798
Сын: Горемыкин Фока Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Горемыкин Алексей Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Горемыкин Фрол Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 23.07.1811
Дочь: Горемыкина (Горемыкина) Мария Афанасьевна
Мать ребёнка: Горемыкина Ефимия Федотовна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно