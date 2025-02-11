Парфенова Анастасия Васильевна Тихомолова 20.10.1879 — найти родственников по фамилии на Familio

Парфенова Анастасия Васильевна Тихомолова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 20.10.1879, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Тихомолов Василий ТимофеевичНеизвестно г.р.
Мать
Тихомолова Анна МихеевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1879

Отец: Тихомолов Василий Тимофеевич

Мать: Тихомолова Анна Михеевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
23.01.1900

Муж: не указан

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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