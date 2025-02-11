Парфенова Анастасия Васильевна Тихомолова
женский, родилась 20.10.1879, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецТихомолов Василий ТимофеевичНеизвестно г.р.
МатьТихомолова Анна МихеевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1879
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
23.01.1900
Муж: не указан
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно