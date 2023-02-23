Тихомолова Анна Михеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихомолова Анна Михеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Тихомолов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Тихомолов Василий Тимофеевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.12.1871

Сын: Тихомолов Степан Васильевич

Отец ребёнка: Тихомолов Василий Тимофеевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Махалина Наталья Тихомолова

Отец ребёнка: Тихомолов Василий Тимофеевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.10.1879

Дочь: Парфенова Анастасия Тихомолова

Отец ребёнка: Тихомолов Василий Тимофеевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.02.1882

Дочь: Устимова Агафья Тихомолова

Отец ребёнка: Тихомолов Василий Тимофеевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.03.1886

Сын: Тихомолов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Тихомолов Василий Тимофеевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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