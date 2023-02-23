Тихомолова Анна Михеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Сын: Тихомолов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Тихомолов Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
11.12.1871
Сын: Тихомолов Степан Васильевич
Отец ребёнка: Тихомолов Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Махалина Наталья Тихомолова
Отец ребёнка: Тихомолов Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
20.10.1879
Дочь: Парфенова Анастасия Тихомолова
Отец ребёнка: Тихомолов Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
05.02.1882
Дочь: Устимова Агафья Тихомолова
Отец ребёнка: Тихомолов Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
29.03.1886
Сын: Тихомолов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Тихомолов Василий Тимофеевич
Смерть
Неизвестно