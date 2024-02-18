Свиридов Николай Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридов Николай Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филатова Еатерина Владимировна

Рождение ребёнка
20.05.2007

Сын: Филатов Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Филатова Еатерина Владимировна

Рождение ребёнка
27.12.2021

Сын: Филатов Станислав Николаевич

Мать ребёнка: Филатова Еатерина Владимировна

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