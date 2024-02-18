Свиридов Николай Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.05.2007
Сын: Филатов Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Филатова Еатерина Владимировна
Рождение ребёнка
27.12.2021
Сын: Филатов Станислав Николаевич
Мать ребёнка: Филатова Еатерина Владимировна