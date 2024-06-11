Тафи Елена (Ляна лу Карандаш)
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Карандаш
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Андреев Данилка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Андреев Данилка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тафи Нелля Даниловна
Отец ребёнка: Андреев Данилка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андреев Данилка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андреев Данилка