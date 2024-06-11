Тафи Елена (Ляна лу Карандаш) Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Тафи Елена (Ляна лу Карандаш)

Место рождения

Редкино, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Карандаш

Редкино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тафи Владислав Данилович

Отец ребёнка: Андреев Данилка

Редкино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тафи Никита Данилович

Отец ребёнка: Андреев Данилка

Редкино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тафи Нелля Даниловна

Отец ребёнка: Андреев Данилка

Редкино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Данилка

Редкино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Данилка

Редкино, Конаковский муниципальный район, Тверская область

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