Карандаш
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Багор
Мать: Гавага (лу Матвей)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тафи Елена (Ляна лу Карандаш)
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тафи Ян
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тафи Дмитрий (Чалый)
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно