Карандаш Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Карандаш

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Багор

Мать: Гавага (лу Матвей)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тафи Елена (Ляна лу Карандаш)

Отец ребёнка: не указан

Редкино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тафи Ян

Отец ребёнка: не указан

Редкино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тафи Дмитрий (Чалый)

Отец ребёнка: не указан

Редкино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тафи Роман (Копчёный)

Отец ребёнка: не указан

Редкино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Редкино, Конаковский муниципальный район, Тверская область

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