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Шулинин Илья Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

07.05.1752

Пол

Мужской

Отец

1707 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Шулинин Илья Петрович

Мать: не указана

Смерть
07.05.1752
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