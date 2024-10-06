Рогачева (--) Фиона Алексеевна Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРогачева (--) Фиона Алексеевна Федотовна

Рогачева (--) Фиона Алексеевна Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогачев Яков Калистратович

Рождение ребёнка
10.04.1859 ст.

Сын: Рогачев Трофим Яковлевич

Отец ребёнка: Рогачев Яков Калистратович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/903f817f-de7e-4ddf-b67b-c79e03c2695d/15 восприемник Федор Алексеевич, возм дядя по матери
Рождение ребёнка
07.05.1861 ст.

Дочь: Беляева (Рогачева) Лукерья Яковлевна

Отец ребёнка: Рогачев Яков Калистратович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
мать указана Федотовна https://ya.ru/archive/catalog/67101c51-042c-4d0c-84e3-6f675864d309/20
Рождение ребёнка
18.05.1864 ст.

Сын: Рогачев Корнилий Яковлевич

Отец ребёнка: Рогачев Яков Калистратович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/73e22736-438b-4324-ae92-660e2a8db29b/15
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.