Рогачева (--) Фиона Алексеевна Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.04.1859 ст.
Отец ребёнка: Рогачев Яков Калистратович
https://ya.ru/archive/catalog/903f817f-de7e-4ddf-b67b-c79e03c2695d/15 восприемник Федор Алексеевич, возм дядя по матери
Рождение ребёнка
07.05.1861 ст.
Дочь: Беляева (Рогачева) Лукерья Яковлевна
Отец ребёнка: Рогачев Яков Калистратович
мать указана Федотовна https://ya.ru/archive/catalog/67101c51-042c-4d0c-84e3-6f675864d309/20
Рождение ребёнка
18.05.1864 ст.
Сын: Рогачев Корнилий Яковлевич
Отец ребёнка: Рогачев Яков Калистратович
https://ya.ru/archive/catalog/73e22736-438b-4324-ae92-660e2a8db29b/15
Смерть
Неизвестно