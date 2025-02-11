Огольцова (Яшкина) Татьяна Егорова
женский, родилась 1841, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецЕгор Васильев1790 г.р.
МатьЕлена Иванова1796 г.р.
Супруги
Огольцов / Грепков Герасим Дмитреев1855 г.р.
Дети
(Огольцова / Грепкова) Неонилла Герасимова20.10.1874 г.р.
Огольцов Иоанн Герасимов15.10.1881 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Егор Васильев
Мать: Елена Иванова
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Бракосочетание
18.01.1874
Рождение ребёнка
20.10.1874
Дочь: (Огольцова / Грепкова) Неонилла Герасимова
Отец ребёнка: Огольцов / Грепков Герасим Дмитреев
Рождение ребёнка
15.10.1881
Отец ребёнка: Огольцов / Грепков Герасим Дмитреев
Смерть
Неизвестно