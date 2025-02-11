Огольцова (Яшкина) Татьяна Егорова 1841 — найти родственников по фамилии на Familio

Огольцова (Яшкина) Татьяна Егорова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1841, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Егор Васильев1790 г.р.
Мать
Елена Иванова1796 г.р.
Супруги
Огольцов / Грепков Герасим Дмитреев1855 г.р.
Дети
(Огольцова / Грепкова) Неонилла Герасимова20.10.1874 г.р.
Огольцов Иоанн Герасимов15.10.1881 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Егор Васильев

Мать: Елена Иванова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

108

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

90

Бракосочетание
18.01.1874

Муж: Огольцов / Грепков Герасим Дмитреев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
20.10.1874

Дочь: (Огольцова / Грепкова) Неонилла Герасимова

Отец ребёнка: Огольцов / Грепков Герасим Дмитреев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
15.10.1881

Сын: Огольцов Иоанн Герасимов

Отец ребёнка: Огольцов / Грепков Герасим Дмитреев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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