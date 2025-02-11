Пигарев Тимофей Ионов
мужской, родился 11.02.1872, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 07.06.1876, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецПигарев / Касымов Ион Данилов1843 г.р.
МатьПигарева / Касымова Васса Яковлева1832 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
11.02.1872
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
07.06.1876
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область