Пигарев Тимофей Ионов 11.02.1872 — найти родственников по фамилии на Familio

Пигарев Тимофей Ионов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 11.02.1872, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 07.06.1876, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Пигарев / Касымов Ион Данилов1843 г.р.
Мать
Пигарева / Касымова Васса Яковлева1832 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1872

Отец: Пигарев / Касымов Ион Данилов

Мать: Пигарева / Касымова Васса Яковлева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
07.06.1876
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: От оспы

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