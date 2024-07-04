Губжева (Нагоева) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губжева (Нагоева) Елена Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1970

Пол

Женский

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губжев Арсен Исмаилович

Рождение ребёнка
1987

Дочь: Губжева Альбина Арсеновна

Отец ребёнка: Губжев Арсен Исмаилович

Аушигер, Черекский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
1989

Дочь: Губжева Залина Арсеновна

Отец ребёнка: Губжев Арсен Исмаилович

Аушигер, Черекский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
1992

Дочь: Губжева Марьяна Арсеновна

Отец ребёнка: Губжев Арсен Исмаилович

Аушигер, Черекский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика

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