Губжева (Нагоева) Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1987
Дочь: Губжева Альбина Арсеновна
Отец ребёнка: Губжев Арсен Исмаилович
Рождение ребёнка
1989
Дочь: Губжева Залина Арсеновна
Отец ребёнка: Губжев Арсен Исмаилович
Рождение ребёнка
1992
Дочь: Губжева Марьяна Арсеновна
Отец ребёнка: Губжев Арсен Исмаилович