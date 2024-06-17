Астафьева Авдотья Алексеевна Около 1825 — найти родственников по фамилии на Familio
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Астафьева Авдотья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астафьев Степан Сергеевич

Рождение ребёнка
1846

Сын: Астафьев Тихон Степанович

Отец ребёнка: Астафьев Степан Сергеевич

Рождение ребёнка
1849

Сын: Астафьев Михаил Степанович

Отец ребёнка: Астафьев Степан Сергеевич

Рождение ребёнка
1856

Сын: Астафьев Тарас Степанов

Отец ребёнка: Астафьев Степан Сергеевич

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Астафьева) Надежда Степановна

Отец ребёнка: Астафьев Степан Сергеевич

Рождение ребёнка
1858

Сын: Астафьев Василий Степанович

Отец ребёнка: Астафьев Степан Сергеевич

Рождение ребёнка
1859

Сын: Астафьев Илья Степанович

Отец ребёнка: Астафьев Степан Сергеевич

Рождение ребёнка
1860

Дочь: (Астафьева) Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Астафьев Степан Сергеевич

Рождение ребёнка
1864

Сын: Астафьев Прокопий Степанович

Отец ребёнка: Астафьев Степан Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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