Астафьева Авдотья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Сын: Астафьев Тихон Степанович
Отец ребёнка: Астафьев Степан Сергеевич
Рождение ребёнка
1849
Сын: Астафьев Михаил Степанович
Отец ребёнка: Астафьев Степан Сергеевич
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Астафьев Степан Сергеевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Астафьева) Надежда Степановна
Отец ребёнка: Астафьев Степан Сергеевич
Рождение ребёнка
1858
Сын: Астафьев Василий Степанович
Отец ребёнка: Астафьев Степан Сергеевич
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Астафьев Степан Сергеевич
Рождение ребёнка
1860
Дочь: (Астафьева) Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Астафьев Степан Сергеевич
Рождение ребёнка
1864
Сын: Астафьев Прокопий Степанович
Отец ребёнка: Астафьев Степан Сергеевич
Смерть
Неизвестно