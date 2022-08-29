Косухина Александра (Анна) Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Косухин Иван
Рождение ребёнка
1887
Дочь: (Косухина) Параскева
Отец ребёнка: Косухин Иван
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно