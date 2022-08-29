Косухина Александра (Анна) Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косухина Александра (Анна) Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косухин Иван

Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Косухина) Параскева

Отец ребёнка: Косухин Иван

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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