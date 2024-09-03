Кусмарцева Ирина Кузминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Фомушкина (Кусмарцева) Матрона Прокопьевна
Отец ребёнка: Кусмарцев Прокопий Родионович
Рождение ребёнка
12.08.1879 ст.
Сын: Кусмарцев Федор Прокопьевич
Отец ребёнка: Кусмарцев Прокопий Родионович
Рождение ребёнка
01.10.1881 ст.
Дочь: (Кусмарцева) Устина Прокопьевна
Отец ребёнка: Кусмарцев Прокопий Родионович
Рождение ребёнка
02.01.1884 ст.
Дочь: Кусмарцева (Кусмарцева) Екатерина Прокопьевна
Отец ребёнка: Кусмарцев Прокопий Родионович
Рождение ребёнка
1886
Сын: Кусмарцев Григорий Прокопьевич
Отец ребёнка: Кусмарцев Прокопий Родионович
Рождение ребёнка
02.04.1888 ст.
Сын: Кусмарцев Никита Прокопьевич
Отец ребёнка: Кусмарцев Прокопий Родионович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Быкова (Кусмарцева) Агриппина Прокопьевна
Отец ребёнка: Кусмарцев Прокопий Родионович
Смерть
Неизвестно