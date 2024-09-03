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Кусмарцева Ирина Кузминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кусмарцев Прокопий Родионович

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Фомушкина (Кусмарцева) Матрона Прокопьевна

Отец ребёнка: Кусмарцев Прокопий Родионович

Рождение ребёнка
12.08.1879 ст.

Сын: Кусмарцев Федор Прокопьевич

Отец ребёнка: Кусмарцев Прокопий Родионович

Рождение ребёнка
01.10.1881 ст.

Дочь: (Кусмарцева) Устина Прокопьевна

Отец ребёнка: Кусмарцев Прокопий Родионович

Рождение ребёнка
02.01.1884 ст.

Дочь: Кусмарцева (Кусмарцева) Екатерина Прокопьевна

Отец ребёнка: Кусмарцев Прокопий Родионович

Рождение ребёнка
1886

Сын: Кусмарцев Григорий Прокопьевич

Отец ребёнка: Кусмарцев Прокопий Родионович

Рождение ребёнка
02.04.1888 ст.

Сын: Кусмарцев Никита Прокопьевич

Отец ребёнка: Кусмарцев Прокопий Родионович

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Быкова (Кусмарцева) Агриппина Прокопьевна

Отец ребёнка: Кусмарцев Прокопий Родионович

Смерть
Неизвестно

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