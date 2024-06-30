Кусмарцев Федор Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1879 ст.
Бракосочетание
19.01.1903 ст.
Секачи, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
15.01.1904 ст.
Дочь: (Кусмарцева) Ксения Федоровна
Мать ребёнка: Кусмарцева (Будкевич) Наталия Илларионовна
Рождение ребёнка
10.11.1905 ст.
Дочь: (Кусмарцева) Степанида Федоровна
Мать ребёнка: Кусмарцева (Будкевич) Наталия Илларионовна
Рождение ребёнка
25.10.1907 ст.
Сын: Кусмарцев Косма Федорович
Мать ребёнка: Кусмарцева (Будкевич) Наталия Илларионовна
Рождение ребёнка
09.06.1909 ст.
Дочь: (Кусмарцева) Мария Федоровна
Мать ребёнка: Кусмарцева (Будкевич) Наталия Илларионовна
Рождение ребёнка
03.05.1911 ст.
Мать ребёнка: Кусмарцева (Будкевич) Наталия Илларионовна
Рождение ребёнка
09.03.1921
Сын: Кусмарцев Александр Федорович
Мать ребёнка: Кусмарцева (Будкевич) Наталия Илларионовна
Смерть
Неизвестно