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Кусмарцев Федор Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1879 ст.

Отец: Кусмарцев Прокопий Родионович

Мать: Кусмарцева Ирина Кузминична

Бракосочетание
19.01.1903 ст.

Жена: Кусмарцева (Будкевич) Наталия Илларионовна

Секачи, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
15.01.1904 ст.

Дочь: (Кусмарцева) Ксения Федоровна

Мать ребёнка: Кусмарцева (Будкевич) Наталия Илларионовна

Рождение ребёнка
10.11.1905 ст.

Дочь: (Кусмарцева) Степанида Федоровна

Мать ребёнка: Кусмарцева (Будкевич) Наталия Илларионовна

Рождение ребёнка
25.10.1907 ст.

Сын: Кусмарцев Косма Федорович

Мать ребёнка: Кусмарцева (Будкевич) Наталия Илларионовна

Рождение ребёнка
09.06.1909 ст.

Дочь: (Кусмарцева) Мария Федоровна

Мать ребёнка: Кусмарцева (Будкевич) Наталия Илларионовна

Рождение ребёнка
03.05.1911 ст.

Сын: Кусмарцев Иван Федоровна

Мать ребёнка: Кусмарцева (Будкевич) Наталия Илларионовна

Рождение ребёнка
09.03.1921

Сын: Кусмарцев Александр Федорович

Мать ребёнка: Кусмарцева (Будкевич) Наталия Илларионовна

Смерть
Неизвестно

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