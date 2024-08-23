Сыромятникова Пелагея Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1839
Дата смерти28.11.1878
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
16.11.1860
Рождение ребёнка
11.10.1861
Сын: Сыромятников Пётр Дмитриевич
Отец ребёнка: Сыромятников Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 03.01.1864
Сын: Сыромятников Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Сыромятников Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
20.09.1866
Дочь: (Сыромятникова) Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Сыромятников Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
29.06.1872
Сын: Сыромятников Пётр Дмитриевич
Отец ребёнка: Сыромятников Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
03.05.1874
Дочь: (Сыромятникова) Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Сыромятников Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
14.11.1875
Дочь: (Сыромятникова) Матрёна Дмитриевна
Отец ребёнка: Сыромятников Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
08.10.1878
Дочь: (Сыромятникова) Ульяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Сыромятников Дмитрий Андреевич
Смерть
28.11.1878