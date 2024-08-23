Сыромятникова Пелагея Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сыромятникова Пелагея Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

28.11.1878

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Клюкин-Ваничкин Ефим Иванович

Мать: Клюкина Агриппина Павловна

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
16.11.1860

Муж: Сыромятников Дмитрий Андреевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
11.10.1861

Сын: Сыромятников Пётр Дмитриевич

Отец ребёнка: Сыромятников Дмитрий Андреевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 03.01.1864

Сын: Сыромятников Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Сыромятников Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
20.09.1866

Дочь: (Сыромятникова) Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Сыромятников Дмитрий Андреевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.06.1872

Сын: Сыромятников Пётр Дмитриевич

Отец ребёнка: Сыромятников Дмитрий Андреевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.05.1874

Дочь: (Сыромятникова) Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Сыромятников Дмитрий Андреевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.11.1875

Дочь: (Сыромятникова) Матрёна Дмитриевна

Отец ребёнка: Сыромятников Дмитрий Андреевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.10.1878

Дочь: (Сыромятникова) Ульяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Сыромятников Дмитрий Андреевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
28.11.1878
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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