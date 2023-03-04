Хорошавина (Кислицына) Евдокия Никитина
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смерти1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
предположено на основании отчества согласно ревизкой сказки 1795 года
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Жгулёва (Хорошавина) Анна Климентовна
Отец ребёнка: Хорошавин Климент Георгиевич
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Мамаева (Хорошавина) Васса Климентовна
Отец ребёнка: Хорошавин Климент Георгиевич
Булдачинский десяток
Рождение ребёнка
1775
Дочь: (Хорошавина) Матрона Климентовна
Отец ребёнка: Хорошавин Климент Георгиевич
Смерть
1785