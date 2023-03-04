Хорошавина (Кислицына) Евдокия Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (Кислицына) Евдокия Никитина

Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
предположено на основании отчества согласно ревизкой сказки 1795 года
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Климент Георгиевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Жгулёва (Хорошавина) Анна Климентовна

Отец ребёнка: Хорошавин Климент Георгиевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Мамаева (Хорошавина) Васса Климентовна

Отец ребёнка: Хорошавин Климент Георгиевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Булдачинский десяток
Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Хорошавина) Матрона Климентовна

Отец ребёнка: Хорошавин Климент Георгиевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1785
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

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