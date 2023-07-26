Бекетова (Бахметева) Евдокия (Авдотья) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бекетова (Бахметева) Евдокия (Авдотья) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

13.09.1893

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Бахметев Иван Николаевич

Мать: Бахметева (Мачеварианова) Александра Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бекетов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
04.05.1830

Дочь: Бекетова Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Бекетов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
30.09.1831

Дочь: Бекетова Александра Петровна

Отец ребёнка: Бекетов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
19.10.1832

Дочь: Макарова (Бекетова) Феофила (Феофания) Петровна

Отец ребёнка: Бекетов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Бекетова Надежда Петровна

Отец ребёнка: Бекетов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
24.10.1840

Дочь: Бекетова Наталья Петровна

Отец ребёнка: Бекетов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Ольхина (Бекетова) Елена Петровна

Отец ребёнка: Бекетов Пётр Иванович

Смерть
13.09.1893

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