Бекетова (Бахметева) Евдокия (Авдотья) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смерти13.09.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.05.1830
Дочь: Бекетова Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Бекетов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
30.09.1831
Дочь: Бекетова Александра Петровна
Отец ребёнка: Бекетов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
19.10.1832
Дочь: Макарова (Бекетова) Феофила (Феофания) Петровна
Отец ребёнка: Бекетов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Бекетова Надежда Петровна
Отец ребёнка: Бекетов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
24.10.1840
Дочь: Бекетова Наталья Петровна
Отец ребёнка: Бекетов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Ольхина (Бекетова) Елена Петровна
Отец ребёнка: Бекетов Пётр Иванович
Смерть
13.09.1893