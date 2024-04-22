Евтушенко Петр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения23.08.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1870
Бракосочетание
18.04.1893
хутор Химов
Рождение ребёнка
19.06.1894
Дочь: Никиша Агрипина Петровна
Мать ребёнка: Евтушенко Феодора Никифоровна
Рождение ребёнка
16.05.1897
Дочь: Евтушенко Елена Петровна
Мать ребёнка: Евтушенко Феодора Никифоровна
хутор Химов
Рождение ребёнка
29.04.1899
Мать ребёнка: Евтушенко Феодора Никифоровна
хутор Химов
Рождение ребёнка
24.02.1901
Дочь: Евтушенко Марина Петровна
Мать ребёнка: Евтушенко Феодора Никифоровна
Рождение ребёнка
02.01.1907
Сын: Евтушенко Василий Петрович
Мать ребёнка: Евтушенко Феодора Никифоровна
хутор Химов
Смерть
Неизвестно