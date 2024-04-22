Евтушенко Петр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвтушенко Петр Алексеевич

Евтушенко Петр Алексеевич

Место рождения

Перебудова, Чернігівська область

Дата рождения

23.08.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1870

Отец: Евтушенко Алексей Самуилович

Мать: Евтушенко Феодора Никифоровна

Перебудова, Чернігівська область
Бракосочетание
18.04.1893

Жена: Евтушенко Феодора Никифоровна

Перебудова, Чернігівська область
хутор Химов
Рождение ребёнка
19.06.1894

Дочь: Никиша Агрипина Петровна

Мать ребёнка: Евтушенко Феодора Никифоровна

Перебудова, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.05.1897

Дочь: Евтушенко Елена Петровна

Мать ребёнка: Евтушенко Феодора Никифоровна

Перебудова, Чернігівська область
хутор Химов
Рождение ребёнка
29.04.1899

Сын: Евтушенко Яков Петрович

Мать ребёнка: Евтушенко Феодора Никифоровна

Перебудова, Чернігівська область
хутор Химов
Рождение ребёнка
24.02.1901

Дочь: Евтушенко Марина Петровна

Мать ребёнка: Евтушенко Феодора Никифоровна

Перебудова, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.01.1907

Сын: Евтушенко Василий Петрович

Мать ребёнка: Евтушенко Феодора Никифоровна

Перебудова, Чернігівська область
хутор Химов
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close