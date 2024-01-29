Евтушенко (Скалацкая) Феодора Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евтушенко (Скалацкая) Феодора Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.04.1893

Муж: не указан

Перебудова, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.06.1894

Дочь: Никиша (Евтушенко) Агрипина Петровна

Отец ребёнка: Евтушенко Петр Алексеевич

Перебудова, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.05.1897

Дочь: Евтушенко Елена Петровна

Отец ребёнка: Евтушенко Петр Алексеевич

Перебудова, Чернігівська область
хутор Химов
Рождение ребёнка
29.04.1899

Сын: Евтушенко Яков Петрович

Отец ребёнка: Евтушенко Петр Алексеевич

Перебудова, Чернігівська область
хутор Химов
Рождение ребёнка
24.02.1901

Дочь: Евтушенко Марина Петровна

Отец ребёнка: Евтушенко Петр Алексеевич

Перебудова, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.01.1907

Сын: Евтушенко Василий Петрович

Отец ребёнка: Евтушенко Петр Алексеевич

Перебудова, Чернігівська область
хутор Химов
Смерть
Неизвестно
Перебудова, Чернігівська область

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