Евтушенко (Скалацкая) Феодора Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.04.1893
Муж: не указан
Рождение ребёнка
19.06.1894
Дочь: Никиша (Евтушенко) Агрипина Петровна
Отец ребёнка: Евтушенко Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
16.05.1897
Дочь: Евтушенко Елена Петровна
Отец ребёнка: Евтушенко Петр Алексеевич
хутор Химов
Рождение ребёнка
29.04.1899
Отец ребёнка: Евтушенко Петр Алексеевич
хутор Химов
Рождение ребёнка
24.02.1901
Дочь: Евтушенко Марина Петровна
Отец ребёнка: Евтушенко Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
02.01.1907
Сын: Евтушенко Василий Петрович
Отец ребёнка: Евтушенко Петр Алексеевич
хутор Химов
Смерть
Неизвестно