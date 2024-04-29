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Романов Яков Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

07.06.1909

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Романов Прокопий

Мать: Романова Елена Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Федосья Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1858

Сын: Романов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Романова Прасковья Максимовна

Смерть
07.06.1909

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