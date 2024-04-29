Романов Яков Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти07.06.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Романов Прокопий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Романова Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Федосья Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1858
Мать ребёнка: Романова Прасковья Максимовна
Смерть
07.06.1909