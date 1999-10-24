Покатилов Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покатилов Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1915

Дата смерти

24.10.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1915

Отец: Покатилов Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Покатилова Клавдия Александровна

Рождение ребёнка
28.03.1941

Сын: Покатилов Борис Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
24.10.1999
Никульское, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

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