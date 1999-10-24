Покатилов Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1915
Дата смерти24.10.1999
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1915
Отец: Покатилов Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.03.1941
Сын: Покатилов Борис Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
24.10.1999
Никульское, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область