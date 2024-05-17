(Макшанцева) Галина Кузьминична 21.06.1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Макшанцева) Галина Кузьминична

Место рождения

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область

Дата рождения

21.06.1935

Дата смерти

15.05.1989

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1935

Отец: Макшанцев Кузьма Петрович

Мать: Макшанцева (Кошкина) Вера Алексеевна

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
15.05.1989

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