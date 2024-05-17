(Макшанцева) Галина Кузьминична
Место рождения
Дата рождения21.06.1935
Дата смерти15.05.1989
ПолЖенский
Отец
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1935
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.07.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
15.05.1989