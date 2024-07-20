Матрена Данилова
Место рождения
Дата рождения18.03.1801 ст.
Дата смерти05.12.1861 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1801 ст.
Отец: Данила Федоров
Мать: Мария Васильева
Крещение
18.03.1801 ст.
Покровская церковь, с. Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
29.10.1819 ст.
Муж: Егор Яковлев
Знаменская церковь, с. Комлево, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния
Место жительства
После 29.10.1819 ст.
Смерть
05.12.1861 ст.
Причина смерти: от горячки
Похороны
07.12.1861 ст.
Приходское кладбище с. Комлево, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния