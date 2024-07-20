Матрена Данилова 18.03.1801 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Матрена Данилова

Место рождения

Ракитино, Рузский, Московская область

Дата рождения

18.03.1801 ст.

Дата смерти

05.12.1861 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1776 г.р.

Мать

Около 1773 г.р.

Муж

Около 1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1801 ст.

Отец: Данила Федоров

Мать: Мария Васильева

Ракитино, Рузский, Московская область
Крещение
18.03.1801 ст.
Покровская церковь, с. Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
29.10.1819 ст.

Муж: Егор Яковлев

Знаменская церковь, с. Комлево, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния
Место жительства
После 29.10.1819 ст.
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Смерть
05.12.1861 ст.
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Причина смерти: от горячки
Похороны
07.12.1861 ст.
Приходское кладбище с. Комлево, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния

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