Мария Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1773 ст.
Дата смертиДо 1815 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1794 ст.
Муж: Данила Федоров
Покровская церковь, с. Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния
Место жительства
После 10.02.1794 ст.
Рождение ребёнка
15.02.1797 ст.
Дочь: Маримьяна Данилова
Отец ребёнка: Данила Федоров
Рождение ребёнка
04.04.1799 ст.
Сын: Василий Данилов
Отец ребёнка: Данила Федоров
Рождение ребёнка
Около 1801 ст.
Дочь: Анна Данилова
Отец ребёнка: Данила Федоров
Рождение ребёнка
18.03.1801 ст.
Дочь: Матрена Данилова
Отец ребёнка: Данила Федоров
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.
Дочь: Екатерина Данилова
Отец ребёнка: Данила Федоров
Смерть
До 1815 ст.