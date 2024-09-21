Мария Васильева Около 1773 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Мария Васильева

Место рождения

Старотеряево, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1773 ст.

Дата смерти

До 1815 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1776 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Старотеряево, Рузский, Московская область
Бракосочетание
10.02.1794 ст.

Муж: Данила Федоров

Покровская церковь, с. Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния
Место жительства
После 10.02.1794 ст.
Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
15.02.1797 ст.

Дочь: Маримьяна Данилова

Отец ребёнка: Данила Федоров

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
04.04.1799 ст.

Сын: Василий Данилов

Отец ребёнка: Данила Федоров

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1801 ст.

Дочь: Анна Данилова

Отец ребёнка: Данила Федоров

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
18.03.1801 ст.

Дочь: Матрена Данилова

Отец ребёнка: Данила Федоров

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.

Дочь: Екатерина Данилова

Отец ребёнка: Данила Федоров

Ракитино, Рузский, Московская область
Смерть
До 1815 ст.
Ракитино, Рузский, Московская область

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