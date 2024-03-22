Мамонов Валентин Павлович
Место рожденияс.Соленое Займище, Черноярский район, Астраханской обл.
Дата рождения05.12.1923
Дата смерти03.04.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1923
Отец: Мамонов Павел Федорович
Мать: Мамонова Анна Васильевна
с.Соленое Займище, Черноярский район, Астраханской обл.
Рождение ребёнка
31.03.1957
Дочь: Резакова Надежда Валентиновна
Мать ребёнка: Мамонова Валентина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.04.1991
с.Черный Яр, Астраханской обл.