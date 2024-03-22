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Мамонов Валентин Павлович

Место рождения

с.Соленое Займище, Черноярский район, Астраханской обл.

Дата рождения

05.12.1923

Дата смерти

03.04.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1923

Отец: Мамонов Павел Федорович

Мать: Мамонова Анна Васильевна

с.Соленое Займище, Черноярский район, Астраханской обл.
Рождение ребёнка
31.03.1957

Дочь: Резакова Надежда Валентиновна

Мать ребёнка: Мамонова Валентина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамонова Валентина Павловна

Смерть
03.04.1991
с.Черный Яр, Астраханской обл.
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